Как изменились позиции доллара на рынке

Торги в понедельник, 22 апреля, Индекс доллара США завершил с ростом до 106,13. В то же время этот показатель отошел от максимума за 5 месяцев, которые зафиксировали на прошлой неделе, информирует Reuters. Кроме того, доллар подорожал до нового максимума относительно японской иены. Речь идет о пиковом значении за 34 года.

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Диапазон колебания этого индикатора колебался от 106,05 до 106,24. Согласно данным Yahoo!Finance, по состоянию на 23 апреля Индекс доллара США торгуется на уровне 105,91, потеряв 0,18%.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

К теме! В первом квартале 2024 года Индекс доллара США вырос почти на 3%.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что влияет на доллар США

Доллар отошёл от многомесячного максимума после заявлений чиновников из Федеральной резервной системы США и ряда свежих данных по инфляции. На этом фоне "просели" ожидания относительно снижения процентных ставок в первой экономике мира.

Кроме того, снижение геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, которая предварительно спровоцировала стремительный рост доллара, золота и нефти в пятницу и нанесла удар по фондовым рынкам, также помогло сдержать волатильность.