Останні зміни на ринку валют та динаміка долара США / Unsplash
Американський долар зафіксував певний спад проти кошика з 6 інших валют. Тоді як ринок та трейдери очікують на низку важливих звітів про першу економіку світу. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Як змінилися позиції долара США на ринку
У вівторок, 10 жовтня, Індекс долара США коливається на рівні 105,88,за даними Yahoo!Finance. Спад склав 0,19%. Діапазон коливання на сьогодні становить від 105,77 до 106,25.
Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:
Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 114,78. Це також стало рекордом за 20 років;
Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.
Що таке Індекс долара США
Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.