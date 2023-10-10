Последние изменения на рынке валют и динамика доллара США / Unsplash
Американский доллар зафиксировал определенный спад против корзины из 6 других валют. В то время как рынок и трейдеры ожидают ряд важных отчетов о первой экономике мира. Больше об этом – читайте в материале 24 Канала.
Поделиться
Как изменились позиции доллара США на рынке
Во вторник, 10 октября, индекс доллара США колеблется на уровне 105,88, по данным Yahoo!Finance. Спад составил 0,19%. Диапазон колебания на сегодняшний день составляет от 105,77 до 106,25.
Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 114,78. Это также стало рекордом за 20 лет;
Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.