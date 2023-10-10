Как изменились позиции доллара США на рынке

Во вторник, 10 октября, индекс доллара США колеблется на уровне 105,88, по данным Yahoo!Finance. Спад составил 0,19%. Диапазон колебания на сегодняшний день составляет от 105,77 до 106,25.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 114,78 . Это также стало рекордом за 20 лет ;

. Это также стало рекордом за ; Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

На что реагирует рынок валют