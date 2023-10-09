Економічна політика Ізраїлю
Ізраїльський банк оголосив, що з золото-валютних резервів буде продано 30 мільярдів доларів. Це необхідно для того аби волатильність обмінного курсу шекелю знизилась. Така реформа має нормалізувати роботу банківської системи.
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Додатково, буде збільшена ліквідність ринку орієнтовно на 15 мільярдів доларів. Видання Bloomberg повідомляє, що за останні 2 роки Ізраїль вперше продав валюту і запровадив інтервенцію центробанку.
Банк Ізраїлю продовжить моніторити зміну ситуації, стежити за всіма ринками та залучати всі доступні інструменти у разі потреби.
– повідомляє ізраїльський центробанк
Що відбувається з шекелем
У повідомлення Reuters йдеться про те, що шекель при відкритті ринків одразу впав на 2%, його ціна склала менш як 3,86 за долар. Потім національна валюта Ізраїля знизилась загалом на 3% і ціна за долар стала 3,96.
Що стало причиною погіршення економіки у Ізраїлі
В суботу 7 жовтня ХАМАС здійснив прорив ізраїльських кордонів. Палестинські бойовики вбивали місцевих, захоплювали людей в полон, катували і викладали відео зі знущаннями у мережу. Паралельно з цим, відбувався масштабний обстріл Ізраїлю.
Точна кількість загиблих – невідома. Однак, уже підрахували, що щонайменше 200 людей, які перебували на музичному фестивалі біля кордону, були вбиті під час вторгнення. Ідентифікація тіл продовжується. Ситуація ускладнюється тим, що серед постраждалих багато іноземців. Зокрема і українців. Деякі тіла понівечені настільки, що їхня ідентифікація – неможлива.
Ізраїль відповів терористам масштабними ракетними обстрілами Сектору Газа. Щобільше, ізраїльські військові наголошують на тому, що у них є достатньо полонених для великого обміну. Уже 8 жовтня влада Ізраїлю повідомила про зачистку кордонів від загарбників..