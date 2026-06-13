Який курс валюти в банках

Станом на ранок 13 червня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,52 гривні (-7 копійок), а продаж по 45,10 гривні (-2 копійки).

(-7 копійок), а продаж по (-2 копійки). Купівля євро проходить по 51,55 гривні (-13 копійок), а продаж – по 52,27 гривні (+4 копійки).

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Що з вартістю валюти на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,87 гривні (-3 копійки), а продаж – по 44,90 гривні (без змін).

(-3 копійки), а продаж – по (без змін). Натомість купівля євро проходить по 52,10 гривні (без змін), а продаж – по 52,23 гривні (-2 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,32 гривні (-22 копійки), а продають – по 44,97 гривні (+4 копійки).

(-22 копійки), а продають – по (+4 копійки). Євро купують по 51,66 гривні (-20 копійок), а продають – по 52,37 гривні (+16 копійок).

Що буде з курсом долара?

Для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив, що НБУ діє в режимі керованої гнучкості. Тобто валютний ринок та поточна ситуація перебувають під контролем Нацбанку. Водночас експерт додає, що нині, у період сезонної стабільності та укріплення, гривня різко девальвувала відносно долара та євро.

Аналітик пояснює, що серед можливих причин НБУ до послаблення гривні – збереження міжнародних резервів, отримання більшої кількості гривень від зовнішньої допомоги при конвертації та демонстрація ринку можливих курсів.

Нагадаємо, що 10 червня курс долара сягнув нового історичного максимуму – 44,84 гривні.