Останні зміни на ринку

Під час торгів у четвер, 20 квітня 2023 року, Індекс долара США втратив 0,15% до 101,82, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання цього індикатора 101,63 – 102,13.

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Позиції Індексу долара США за останні 12 місяців:

  • Максимально цей показник підіймався до 114,78. Це рекордне значення за 20 років;
  • Мінімальний рівень котирувань становив 99,82, інформує CNBC;

Нагадаємо, що експерти з компанії MPS прогнозують, що у другій половині поточного року долар США може втратити 5%.

Що впливає на долар США

Долар повернувся до знецінення на ринку після оприлюднення слабких економічних даних. На тлі цього знову посилилися прогнози, що перша економіка світу – США – прямує до рецесії. Також вважають, що Федеральний резерв може зробити паузу у червні після підвищення ставки на наступному засіданні, як очікують, за даними CNBC.

Загалом з початку 2023 року Індекс долара США втратив 1,8%. Зокрема, у середині квітня американська валюта зафіксувала найбільший спад за останні 12 місяців. Тоді як минулого року долар подорожчав на 8%.

Додамо нові дані про динаміку інших валют:

  • У четвер євро подорожчало на 0,1% на ринку. Також очікують, що Європейський центральний банк знову підійме ставку;
  • Британський фунт також подорожчав під час торгової сесії. Валюта зміцнила свої позиції на 0,2%.