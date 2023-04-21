Останні зміни на ринку

Під час торгів у четвер, 20 квітня 2023 року, Індекс долара США втратив 0,15% до 101,82, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання цього індикатора 101,63 – 102,13.

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Позиції Індексу долара США за останні 12 місяців:

Максимально цей показник підіймався до 114,78 . Це рекордне значення за 20 років ;

. Це рекордне значення за ; Мінімальний рівень котирувань становив 99,82, інформує CNBC;

Нагадаємо, що експерти з компанії MPS прогнозують, що у другій половині поточного року долар США може втратити 5%.

Що впливає на долар США

Долар повернувся до знецінення на ринку після оприлюднення слабких економічних даних. На тлі цього знову посилилися прогнози, що перша економіка світу – США – прямує до рецесії. Також вважають, що Федеральний резерв може зробити паузу у червні після підвищення ставки на наступному засіданні, як очікують, за даними CNBC.

Загалом з початку 2023 року Індекс долара США втратив 1,8%. Зокрема, у середині квітня американська валюта зафіксувала найбільший спад за останні 12 місяців. Тоді як минулого року долар подорожчав на 8%.

Додамо нові дані про динаміку інших валют: