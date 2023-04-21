Последние изменения на рынке

В ходе торгов в четверг, 20 апреля 2023 года, Индекс доллара США потерял 0,15% до 101,82, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания этого индикатора 101,63 – 102,13.

Актуально Революция в инвестировании: какие тренды создают новое будущее

Позиции Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Максимально этот показатель поднимался до 114,78 . Это рекордное значение за 20 лет ;

. Это рекордное значение за ; Минимальный уровень котировок составлял 99,82, информирует CNBC;

Напомним, что эксперты из компании MPS прогнозируют, что у второй половине текущего года доллар США может потерять 5%.

Что влияет на доллар США

Доллар вернулся к обесцениванию на рынке после обнародования слабых экономических данных. На фоне этого снова усилились прогнозы, что первая экономика мира – США – стремится к рецессии. Также считают, что Федеральный резерв может сделать паузу в июне после повышения ставки на следующем заседании, как ожидается, по данным CNBC.

С начала 2023 года Индекс доллара США потерял 1,8%. В частности, в середине апреля американская валюта зафиксировала наибольший спад за последние 12 месяцев. В то время как в прошлом году доллар подорожал на 8%.

Добавим новые данные о динамике других валют: