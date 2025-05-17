Що впливає на видобуток і що з російською нафтою

Як розповів для 24 Каналу економіст Олег Гетман, санкції проти Росії найбільше впливають не на ціну нафти, а на обсяги її видобутку.

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Через відсутність нового обладнання, інноваційних технологій, видобуток нафти у Росії поступово зменшується.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Додаткові мити та початок торгових воєн сповільнюють економіки великих країн. Сповільнюється економіка, відповідно, зменшується споживання і газу, і нафти.

Як додав Гетман, економічне сповільнення вже почалося. Наприклад, I квартал цьогоріч США завершили зі спадом ВВП на 0,3%.

Чи падатиме ціна на нафту

Зараз всі нафтові трейдери очікують, що споживання нафти скорочуватиметься. Відповідно, ціни на нафту падатимуть.

Додатковим чинником на ринку є рішення ОПЕК і її фактичного лідера Саудівську Аравію про збільшення видобутку нафти,

– додає економіст.

Таке рішення на фоні скорочення споживання стане фактором, який сприятиме додатковому падінню цін на нафту.