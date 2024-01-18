Доходи Росії від продажу нафти різко обвалилися: експерти пояснили, що допомогло

Експорт російської нафти – це важлива частина бюджету держави-агресорки. Із запровадженням нафтових санкцій за обсягами продажу сировини стежать з особливою увагою. Зокрема, зафіксували новий спад.

У грудні зафіксували досить істотне зменшення доходів від експорту російської нафти. Про це свідчать дані Міжнародного енергетичного агентства.

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Доходи Росії від експорту нафти різко впали

Загалом у грудні три топових експортери нафти заробили 14,4 мільярда доларів від реалізації своєї сировини закордоном. Якщо порівнювати з листопадом, цей показник впав на 9%.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство підкреслило, що знижки на російську нафту Urals перевищила позначку у 10 доларів, тоді як вартість сировина на ринку загалом впала. У результаті, доходи Росії від експорту нафти впали, навіть попри те, що агресор збільшив обсяги власного експорту до 7,8 мільйона барелів на день.

Експерти вказують, що це найбільший показник з березня. Тож в останній місяць 2023 року російські доходи від продажу чорного золота впали до найнижчого рівня за останні 6 місяців.

Давно відомо, що доходи від експорту нафти – це одне із ключових потоків фінансових надходжень до російського державного бюджету. Тим паче офіційна Москва нарощує витрати на оборонний сектор задля продовження війни проти України. Про останнє навіть звітувала британська розвідка

На жаль, в останні місяці Росії вдавалося досить успішно обходити санкційні обмеження. Зокрема, завдяки потужному тіньовому флоту танкерів для перевезення нафти. Основними покупцями стали Китай, Індія, Туреччина та країни Латинської Америки. Для прикладу, індійський чиновник у Давосі заявив, що купуючи російську нафту, вони врятували світ від різкого зростання цін на цьому ринку.

Проте розслідування США щодо дотримання західних санкцій трейдерами та власниками суден лише підсилило тиск на російську нафту. Для прикладу, наприкінці грудня стало відомо, що буквально мільйони барелів російської нафти застрягли на шляху до Індії.