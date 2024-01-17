Індія після початку повномасштабного вторгнення Росії в України істотно збільшила обсяги закупівлі російської нафти, досягнувши рекордних рівнів. Хардіп Сінгх Пурі вважає, що цей підхід врятував світ від зростання цін на нафту.

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Індія заявила, що врятувала світ

За його словами, барель нафти міг би коштувати понад 200 доларів за барель, якби Індія не купувала дешеву російську нафту з огляду на геополітичні конфлікти. Індійський чиновник назвав це прагматизмом. Крім того, варто враховувати, що країна купує російську нафту із суттєвими знижками.

Тому що Індія не може зупинитися: ми імпортуємо 85% нафти, і ми повинні розв'язувати питання доступності ресурсів та стійкості,

– заявив Хардіп Сінгх Пурі.

Чиновник також додав, що за прогнозами аналітиків, споживання енергоресурсів в Індії зростає втричі швидше, ніж загалом у світі, а за наступні 20 років цей показник може сягнути 25% у глобальному вимірі. На момент створення цього матеріалу, вартість нафти Brent коливається на рівні 77,13 долара за барель, тоді як американська сировина коштує трохи більше як 71 долара за барель, згідно з даними Bloomberg.

Нагадаємо, що у 2023 році Росія експортувала до 90% нафти та нафтопродуктів до Індії та Китаю. У Європі цей показник впав до рекордного мінімуму на рівні 4% – 5%. Тоді як колишній глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів про те, як Росія втрачає ринок нафти та газу Європи та про ефективність санкцій Заходу проти офіційної Москви.