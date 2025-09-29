Статистика бреше: росіяни не погоджуються з заявами Росстату
- Статистика Росстату вказує на зростання доходів росіян, але значна частина населення вважає, що це неправда.
- Опитування показало, що 41% росіян не відчули зростання доходів, тоді як 38% відмітили, що доходи зростають повільніше, ніж ціни.
Статистика Росстату показує, що доходи росіян лише зростають.Проте самі мешканці Росії не погоджуються із цими даними.
Що відбувається з доходами росіян насправді?
Росстат каже, що в першому півріччі реальні грошові доходи росіян відчутно зросли, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscom Times.
Як показує російська статистика, ситуація з доходами росіян така:
- з урахуванням інфляції і за вирахуванням обов'язкових платежів у 2025 вони зросли на 7,8% в річному вираженні;
- для порівняння, у 2024 це значення начебто складало – 7,3%.
Проте росіяни не погоджуються з цією статистикою. Ще на початку вересня дані опитування показали, що більшість громадян вважають зростання цін та доходів співрозмірними. Найпопулярнішими відповідями при опитуванні стали:
- 41% опитаних громадян каже, що їхні доходи не зростали, а от ціни – так;
- 38% відмічають повільніше зростання доходів, ніж цін;
- 11% вважають, що їхні доходи та ціни зростають на одному рівні.
Як змінилась ситуація в економіці Росії?
ВВП Росії зросте набагато менше ніж очікувалось. За попереднім прогнозом, цей показник мав збільшитись на 2,5%. Однак зараз очікується зростання лише на 1%.
За даними СЗРУ, зараз Кремль активно намагається зменшити дефіцит бюджету. Для цього, зокрема, проводяться спеціальні перевірки бізнесу.
Вугільна промисловість Росії відчуває значну кризу. Цьогоріч частка збиткових підприємств у цій галузі сягнула 65,4%.