Статистика Росстату показує, що доходи росіян лише зростають.Проте самі мешканці Росії не погоджуються із цими даними.

Що відбувається з доходами росіян насправді?

Росстат каже, що в першому півріччі реальні грошові доходи росіян відчутно зросли, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscom Times.

Як показує російська статистика, ситуація з доходами росіян така:

з урахуванням інфляції і за вирахуванням обов'язкових платежів у 2025 вони зросли на 7,8% в річному вираженні;

для порівняння, у 2024 це значення начебто складало – 7,3%.

Проте росіяни не погоджуються з цією статистикою. Ще на початку вересня дані опитування показали, що більшість громадян вважають зростання цін та доходів співрозмірними. Найпопулярнішими відповідями при опитуванні стали:

41% опитаних громадян каже, що їхні доходи не зростали, а от ціни – так;

38% відмічають повільніше зростання доходів, ніж цін;

11% вважають, що їхні доходи та ціни зростають на одному рівні.

Як змінилась ситуація в економіці Росії?