Що відбувається з доходами росіян насправді?

Росстат каже, що в першому півріччі реальні грошові доходи росіян відчутно зросли, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscom Times.

Як показує російська статистика, ситуація з доходами росіян така:

  • з урахуванням інфляції і за вирахуванням обов'язкових платежів у 2025 вони зросли на 7,8% в річному вираженні;
  • для порівняння, у 2024 це значення начебто складало – 7,3%.

Проте росіяни не погоджуються з цією статистикою. Ще на початку вересня дані опитування показали, що більшість громадян вважають зростання цін та доходів співрозмірними. Найпопулярнішими відповідями при опитуванні стали:

  • 41% опитаних громадян каже, що їхні доходи не зростали, а от ціни – так;
  • 38% відмічають повільніше зростання доходів, ніж цін;
  • 11% вважають, що їхні доходи та ціни зростають на одному рівні.

Як змінилась ситуація в економіці Росії?

  • ВВП Росії зросте набагато менше ніж очікувалось. За попереднім прогнозом, цей показник мав збільшитись на 2,5%. Однак зараз очікується зростання лише на 1%.

  • За даними СЗРУ, зараз Кремль активно намагається зменшити дефіцит бюджету. Для цього, зокрема, проводяться спеціальні перевірки бізнесу.

  • Вугільна промисловість Росії відчуває значну кризу. Цьогоріч частка збиткових підприємств у цій галузі сягнула 65,4%.