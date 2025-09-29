Статистика врет: россияне не согласны с заявлениями Росстата
- Статистика Росстата указывает на рост доходов россиян, но значительная часть населения считает, что это неправда.
- Опрос показал, что 41% россиян не ощутили роста доходов, тогда как 38% отметили, что доходы растут медленнее, чем цены.
Статистика Росстата показывает, что доходы россиян только растут, однако сами жители России не согласны с этими данными.
Что происходит с доходами россиян на самом деле?
Росстат говорит, что в первом полугодии реальные денежные доходы россиян ощутимо выросли, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscom Times.
Как показывает российская статистика, ситуация с доходами россиян такова:
- с учетом инфляции и за вычетом обязательных платежей в 2025 они выросли на 7,8% в годовом выражении;
- для сравнения, в 2024 это значение вроде как составляло – 7,3%.
Однако россияне не согласны с этой статистикой. Еще в начале сентября данные опроса показали, что большинство граждан считают рост цен и доходов соразмерными. Самыми популярными ответами при опросе стали:
- 41% опрошенных граждан говорит, что их доходы не росли, а вот цены – так;
- 38% отмечают более медленный рост доходов, чем цен;
- 11% считают, что их доходы и цены растут на одном уровне.
Как изменилась ситуация в экономике России?
ВВП России вырастет гораздо меньше чем ожидалось. По предварительному прогнозу, этот показатель должен был увеличиться на 2,5%. Однако сейчас ожидается рост только на 1%.
Согласно с данными СВРУ, сейчас Кремль активно пытается уменьшить дефицит бюджета. Для этого, в частности, проводятся специальные проверки бизнеса.
Угольная промышленность России испытывает значительный кризис. В этом году доля убыточных предприятий в этой области достигла 65,4%.