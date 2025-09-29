Что происходит с доходами россиян на самом деле?

Росстат говорит, что в первом полугодии реальные денежные доходы россиян ощутимо выросли, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscom Times.

Как показывает российская статистика, ситуация с доходами россиян такова:

с учетом инфляции и за вычетом обязательных платежей в 2025 они выросли на 7,8% в годовом выражении;

для сравнения, в 2024 это значение вроде как составляло – 7,3%.

Однако россияне не согласны с этой статистикой. Еще в начале сентября данные опроса показали, что большинство граждан считают рост цен и доходов соразмерными. Самыми популярными ответами при опросе стали:

41% опрошенных граждан говорит, что их доходы не росли, а вот цены – так;

38% отмечают более медленный рост доходов, чем цен;

11% считают, что их доходы и цены растут на одном уровне.

Как изменилась ситуация в экономике России?