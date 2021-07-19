Улюблена криптовалюта Ілона Маска виросла на 1250%: що відбувається з біткойном та Ethereum

У другому кварталі 2021 року торги цифрових валют на головних криптобіржах зросли на 32% майже до 19 мільярдів доларів за день, тоді як транзакції з криптовалютою-жартом Dogecoin –1250%.

У другому кварталі 2021 року ціни на криптовалюти встановлювали рекорд за рекордом. Проте, після того, як Китай виступив проти майнінгу біткойна, а компанія Tesla відмовилася приймати платежі у цій криптовалюті, ситуація почала змінюватися.

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Dogecoin зріс на 1250%

Dogecoin почав рік з ціни на рівні 0,004 цента, але у травні вартість монети зросла більше ніж на 15 000% і перетнула позначку у 0,70 центів. Після обвалу ринку ціна впала до 0,17 цента, інформує CoinDesk. Загалом об'єм торгів з квітня по червень поточного року зріс до 995 мільйонів доларів кожні 24 години. Для порівняння у першому кварталі цей показник дорівнював 74 мільйонам доларів. Саме тоді криптобіржі додали токен на фоні буму інтересу інвесторів. Серед них:

Coinbase,

eToro,

Gemini.

За даними Coinbase, у другому кварталі також зросла кількість транзакцій з Ethereum на суму 3,25 мільярда доларів. Ця цифра виросла на 53% у порівнянні з попереднім кварталом. Тоді як продажі біткойна впали на 14% до 4,01 мільярда доларів. CoinDesk повідомляє, що зараз біткойн коштує 31 417 доларів, Ethereum – 1 887 доларів.

Актуальна вартість криптовалют / Інфографіка CoinDesk

Аналітики інвестиційної компанії Goldman Sachs заявили що бенефіціаром "значно підвищеної волатильності криптоактивів" у другому кварталі 2021 року була біржа Coinbase через збільшення обсягів торгів і комісій. Проте, у звіті CryptoCompare йдеться про те, що об'єм торгів на ключових криптобіржах у червні обвалився на 43%, оскільки віртуальні гроші стрімко впали в ціні, а волатильність знизилася.