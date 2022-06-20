Dogecoin стрімко злетів в ціні: до чого тут мільярдер Ілон Маск

Останнім часом цифрові монети стрімко знецінюються, а ринок криптовалют втрачає свої позиції. Водночас відомий бізнесмен та мільярдер Ілон Маск неочікувано розповів про свої подальші плани щодо криптовалют.

Засновник компаній Tesla та SpaceX неодноразово заявляв про свою прихильність до криптовалют. Він навіть зізнався, які монети є в його інвестиційному портфелі: біткойн, Ethereum та Dogecoin.

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Ілон Маск про свою стратегію щодо Dogecoin

Американський бізнесмен заявив, що й надалі буде підтримувати цифрову монету Dogecoin. На фоні цього ціна криптовалюти злетіла приблизно на 8,5% за 24 години, відштовхнувшись майже від рекордного мінімуму. Монета почала дорожчати після недільної заяви мільярдера. Маск повідомив про своє рішення вже у звичному форматі – у твітері.

Я й надалі буду підтримувати Dogecoin,

– лаконічно написав він.

Повідомлення Ілона Маска спричинили зростання ціни криптовалюти майже на 10% протягом години до 0,056 долара за монету. Це допомогло компенсувати потужний спад за останній місяць. Станом на початок 20 червня вартість Dogecoin коливається на рівні 0,061883 долара за монету, інформує CoinDesk.

Що відбувається на ринку

Подорожчання Dogecoin збіглося із відскоком й інших цифрових монет, які фіксують суттєві втрати останнім часом. Згідно з даними CoinDesk, після рекордного 12-денного періоду падіння, біткойн зараз торгується на рівні 20 352 долари за монету.

Тоді як друга за популярністю монета у світі – Ethereum – спершу подешевшав до 880 доларів за штуку. Проте пізніше ціна пішла вгору. На момент створення цього матеріалу Ethereum коштував 1127 доларів за монету. Максимальні позиції для криптовалют:

Dogecoin – 0,740010 долара за монету;

за монету; Ethereum – 4 865 доларів за монету;

за монету; біткойн – 68 990 доларів за монету.

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