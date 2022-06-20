Основатель компаний Tesla и SpaceX неоднократно заявлял о своей приверженности криптовалютам. Он даже признался, какие монеты есть в его инвестиционном портфеле: биткойн, Ethereum и Dogecoin.

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Илон Маск о своей стратегии по Dogecoin

Американский бизнесмен заявил, что и дальше будет поддерживать цифровую монету Dogecoin. На фоне этого цена криптовалюты взлетела примерно на 8,5% за 24 часа, оттолкнувшись почти от рекордного минимума. Монета начала дорожать после воскресного заявления миллиардера. Маск сообщил о своем решении уже в привычном формате – в твиттере.

Я и дальше буду поддерживать Dogecoin,

– лаконично написал он.

Сообщение Илона Маска повлекли за собой рост цены криптовалюты почти на 10% в течение часа до 0,056 доллара за монету. Это помогло компенсировать мощный спад за последний месяц. По состоянию на начало 20 июня стоимость Dogecoin колеблется на уровне 0,061883 доллара за монету, информирует CoinDesk.

Что происходит на рынке

Удорожание Dogecoin совпало с отскоком и других цифровых монет, фиксирующих существенные потери в последнее время. Согласно данным CoinDesk, после рекордного 12-дневного периода падения, биткойн сейчас торгуется на уровне 20 352 доллара за монету.

В то время как вторая по популярности монета в мире – Ethereum – сначала подешевела до 880 долларов за штуку. Однако позже цена пошла вверх. На момент создания этого материала Ethereum стоил 1127 долларов за монету. Максимальные позиции для криптовалют:

Dogecoin – 0,740010 доллара за монету;

за монету; Ethereum – 4865 долларов за монету;

за монету; биткойн – 68990 долларов за монету.

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