Цього разу компанія позбулася 1,3 мільйона токенів загальною вартістю 393 мільйони доларів.
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Binance "спалила" понад мільйон токенів
Ця сума включає 5 163 токени, вартістю 1,5 мільйона доларів, які були помилково відправлені на вигадані адреси. Binance повернула ці кошти власникам. Наразі в обігу перебуває 168 мільйонів токенів Binance Coin вартістю 50,7 мільярда доларів.
Криптобіржа Binance кожні три місяці використовує 20% свого доходу з метою викупу та ліквідації токенів Binance Coin (BNB). Компанія буде це робити поки емісія альткойна не буде скорочена на 50%, до 100 мільйонів BNB. У першому кварталі 2021 року Binance спалила BNB на рекордні 595 мільйонів доларів.
U.Today інформує, що відсоток вигорання у другому кварталі поточного року невідомий, оскільки криптобіржа не розкриває такі цифри. Попри, те, що спалювання токенів, безсумнівно, має позитивний вплив на BNB, ціна цифрової монети фактично залишилася на тому ж рівні. За даними Yahoo!Finance, наразі вартість Binance Coin становить 285 доларів.
Актуальна вартість Binance Coin / Інфографіка Yahoo!Finance