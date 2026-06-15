Чому закривають рахунки росіян в Португалії?
Примусове закриття рахунків відбуватиметься з 14 серпня, повідомляє РБК.
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Цікаво, що частина росіян почала отримувати такі повідомлення з попередженням ще з 9 червня. Як показують листування в чатах росіян:
- переважно такі повідомлення надходили росіянам, які не мають посвідки на проживання ;
- які не оновили статус у банку.
Водночас такі повідомлення надійшли і тим громадянам Росії, що:Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
- працюють в європейських або португальських компаніях;
- мають посвідку на постійне проживання в Португалії.
Критерії відбору наразі невідомі. Проте, як розповіла в чаті одна з "постраждалих", співробітники відділення Caixa Geral de Depositos пояснили їй, що банк має намір закрити рахунки всім клієнтам з російськими паспортами, у яких немає чинної посвідки на постійне проживання.
Що передувало рішенню Caixa Geral de Depositos закривати рахунки росіян?
- У квітні 2026 року банк звернувся до клієнтів. Тоді клієнти Caixa Geral de Depositos мали оновити дані.
- В чатах можна побачити підтвердження інформації з банку. Адже серед тих, кому надійшло повідомлення про закриття рахунків, є росіяни що раніше отримували вимогу актуалізувати інформацію.