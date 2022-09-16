Шмигаль додав, що Уряд активно працює у цьому напрямку, налагоджуючи співпрацює з партнерами з-за кордону, а також підвищує самодостатність економічної та фінансової систем України, пише 24 канал.

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У Кабміні підкреслили, що у цьому контексті, йдеться про стимули для національної економіки, підтримку для сектору зайнятості, процес пошуку нових інструментів задля посилення надходжень до державного бюджету. Водночас вони прагнуть уникнути збільшення податків.

У сучасних реаліях вкрай важливе значення для фінансування ЗСУ мають військові облігації. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вже придбали цінних паперів вартістю понад 100 мільярдів гривень. Це вклад як бізнесу, так і звичайних громадян.

Довідка! Військові облігації – це позикові цінні папери, випущені урядом України з метою фінансування військових операцій під час війни. Вони сприяють накопиченню коштів на ведення війни.

На засіданні Уряду у п'ятницю, 16 вересня, ухвалили рішення про новий варіант придбання військових облігацій. Згідно із затвердженою постановою, кожен громадянин України віком від 18 років зможе купити цінні папери у застосунку Дія, аби підтримати оборонний сектор держави. Для цього потрібно буде виконати наступний алгоритм: