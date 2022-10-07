Як купівля облігацій допомагає державі

Гроші з купівлі облігацій потрапляють в бюджет. Далі кошти з бюджету йдуть на фінансування армії, медичний напрям, нараховується заробітна плата військовим. Кожна гривня, кожна облігація — це інвестиція в деокупацію міст і територій.

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Купуючи облігації, ви не тільки підтримуєте державу, а й отримуєте прибуток. Адже облігації працюють як депозит — спершу ви вкладаєте кошти, а згодом отримуєте їх назад з відсотками,

– підкреслили в Мінцифрі.

Раніше Федоров пояснював, що за своєю специфікою облігації схожі на депозит. Тобто купуючи цінні папери людина може отримати ці кошти назад через 3 чи 6 місяця, або рік, а також додаткові від 11% до 16%.

Детальніше Донат, який повертається з відсотком, – Федоров розкрив деталі про військові облігації в Дії

Довідка:

Військові облігації – це позикові цінні папери, випущені урядом України з метою фінансування військових операцій під час війни. Вони сприяють накопиченню коштів на ведення війни.

Як купити військові облігації в Дії