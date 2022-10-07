Як купівля облігацій допомагає державі
Гроші з купівлі облігацій потрапляють в бюджет. Далі кошти з бюджету йдуть на фінансування армії, медичний напрям, нараховується заробітна плата військовим. Кожна гривня, кожна облігація — це інвестиція в деокупацію міст і територій.
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Купуючи облігації, ви не тільки підтримуєте державу, а й отримуєте прибуток. Адже облігації працюють як депозит — спершу ви вкладаєте кошти, а згодом отримуєте їх назад з відсотками,
– підкреслили в Мінцифрі.
Раніше Федоров пояснював, що за своєю специфікою облігації схожі на депозит. Тобто купуючи цінні папери людина може отримати ці кошти назад через 3 чи 6 місяця, або рік, а також додаткові від 11% до 16%.
Детальніше Донат, який повертається з відсотком, – Федоров розкрив деталі про військові облігації в Дії
Як купити військові облігації в Дії
- Оновіть застосунок до останньої версії;
- У послугах знайдіть військові облігації;
- Оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій;
- Оберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації;
- Вкажіть кількість облігацій;
- Введіть контактні дані і оберіть картку єПідтримки, на яку отримаєте виплати через деякий час;
- Перевірте та відправте запит до обраного партнера;
- Підпишіть документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації;
- Очікуйте на сповіщення від Дії. Зарахування на рахунок в цінних паперах відбувається протягом трьох робочих днів.