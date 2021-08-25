Тім Кук став генеральним директором Apple відразу після того, як засновник компанії Стів Джобс покинув цей пост, та перетворив гіганта з Кремнієвої долини в одну з найбільших публічних компаній у світі. Капітал бізнесмена Forbes оцінює у 1,4 мільярда доларів.
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Десятиліття Тіма Кука в Apple
Одними із головних бенефіціарів зміни керівництва Apple стали інвестори. Прихід Тіма Кука до влади – це їхній фінансовий успіх, адже за останнє десятиліття акції компанії принесли 1200% прибутку. За даними Yahoo! Finance, актуальна ціна акцій Apple коливається на рівні 149 доларів за кожну.
Якби, ви вклали 1000 доларів в активи Apple у той день, коли Кук очолив американську корпорацію, то вартість цих акцій станом на 2021 рік склала б майже 13 тисяч доларів. Для порівняння, за аналогічний період вкладення в індекс S&P 500 принесли б дохід у розмірі 4 659 доларів або 365,9%.
Актуальна вартість акцій Apple / Інфографіка Yahoo! Finance
Бізнес Apple, до якого відносяться служба підписки на журнали Apple News+ та стрімінгова платформа Apple TV+, приніс компанії у 2011 році 2,95 мільярда доларів, тоді як у 2020 році ця цифра злетіла до 53,77 мільярда доларів.
Успіхи та поразки Apple
Ринкова капіталізація американської корпорації за десятиліття під егідою Тіма Кука зросла з 364,4 мільярда доларів до 2,45 трильйона доларів. Apple стала першою публічною компанією, вартість якої перетнула позначку в 1 трильйон доларів. Це сталося у 2018 році, а ще через два роки техгігант подорожчав до 2 трильйонів доларів.
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Очевидно, що ці 10 років не могли пройти без викликів та проблем. Зокрема, в останні роки компанія зіткнулася з критикою зі сторони:
- клієнтів,
- офіційного Вашингтона,
- конкурентів.
Наприклад, багато, хто не схвалює 30% комісію, яку компанія отримує від більшості транзакцій в App Store.
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