Тим Кук стал генеральным директором Apple сразу после того, как основатель компании Стив Джобс покинул этот пост, и превратил гиганта из Кремниевой долины в одну из крупнейших публичных компаний в мире. Капитал бизнесмена Forbes оценивает в 1,4 миллиарда долларов.

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Десятилетия Тима Кука в Apple

Одними из главных бенефициаров смены руководства Apple стали инвесторы. Приход Тима Кука к власти – это их финансовый успех, ведь за последнее десятилетие акции компании принесли 1200% прибыли. По данным Yahoo! Finance , актуальная цена акций Apple колеблется на уровне 149 долларов за каждую.

Если бы вы вложили 1000 долларов в активы Apple в тот день, когда Кук возглавил американскую корпорацию, то стоимость этих акций по состоянию на 2021 год составила бы почти 13 тысяч долларов. Для сравнения, за аналогичный период вложения в индекс S&P 500 принесли бы доход в размере 4659 долларов или 365,9%.

Актуальная стоимость акций Apple / Инфографика Yahoo! Finance

Интересно, что за время руководства Кука Apple не представила много новых продуктов, а взамен сосредоточила свое внимание на преданных клиентах. Главным инструментом техгиганта стали такие сервисы как Apple Music и iCloud , которые гарантировали Apple постоянный доход от подписок.

Бизнес Apple, к которому относятся служба подписки на журналы Apple News+ и стриминговая платформа Apple TV +, принес компании в 2011 году 2,95 миллиарда долларов, тогда как в 2020 году эта цифра взлетела до 53,77 миллиарда долларов.

Успехи и поражения Apple

Рыночная капитализация американской корпорации за десятилетие под эгидой Тима Кука выросла с 364,4 миллиарда долларов до 2,45 триллиона долларов. Apple стала первой публичной компанией, стоимость которой пересекла отметку в 1 триллион долларов. Это произошло в 2018 году, а через два года техгигант подорожал до 2 триллионов долларов.

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Очевидно, что эти 10 лет не могли пройти без вызовов и проблем. В частности, в последние годы компания столкнулась с критикой со стороны:

клиентов,

официального Вашингтона

конкурентов.

Например, многие не одобряют 30% комиссию, которую компания получает от большинства транзакций в App Store.