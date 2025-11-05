Як Росія бореться з дефіцитом сірки?
Заборона на експорт – це спроба Кремля втримати виробництво, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Зауважимо, що обмеження діють на основні форми:
- рідку сірку;
- грудкову;
- гранульовану.
Нові обмеження можуть посилити тиск на російських хіміків і трейдерів, які втратять частину валютних надходжень. Уряд розраховує стабілізувати внутрішнє постачання, однак за нинішніх тенденцій російська промисловість ризикує опинитися в ситуації, коли дефіцит сировини стане системним, а ефективність виробництва – ще нижчою,
– наголошує розвідка.
Росія була одним із найбільших виробників та експортерів сірки. Проте з початку року обсяги виробництва скоротилися на 11,2%. Тепер вони сягають – 3,17 мільйона тонн.
Зверніть увагу! Таке зменшення стало наслідком зниження рівня переробки нафти й газу. Адже саме з них отримується більшість технічної сірки.
Щобільше, зараз Росія вимушена імпортувати сірку:
- за жовтень було закуплено приблизно 3 тисяч тонн сировини;
- вартість сірки складала – 390 доларів за тонну.
Що відбувається в економіці Росії зараз?
США ввели масштабні санкції проти "Лукойла" та "Роснефті". Внаслідок цього, країни почали відмовлятися від нафти з Росії. Зокрема, як повідомляє Bloomberg, закупівлі уже обмежили деякі китайські державні компанії.
Експорт енергоносіїв з Росії скоротився. У жовтні він опустився до рівня 2022 року.