Как Россия борется с дефицитом серы?
Запрет на экспорт – это попытка Кремля удержать производство, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Заметим, что ограничения действуют на основные формы:
- жидкую серу;
- комковую;
- гранулированную.
Новые ограничения могут усилить давление на российских химиков и трейдеров, которые потеряют часть валютных поступлений. Правительство рассчитывает стабилизировать внутренние поставки, однако при нынешних тенденциях российская промышленность рискует оказаться в ситуации, когда дефицит сырья станет системным, а эффективность производства – еще ниже,
– отмечает разведка.
Россия была одним из крупнейших производителей и экспортеров серы. Однако с начала года объемы производства сократились на 11,2%. Теперь они достигают – 3,17 миллиона тонн.
Обратите внимание! Такое уменьшение стало следствием снижения уровня переработки нефти и газа. Ведь именно из них получается большинство технической серы.
Более того, сейчас Россия вынуждена импортировать серу:
- за октябрь было закуплено примерно 3 тысяч тонн сырья;
- стоимость серы составляла – 390 долларов за тонну.
Что происходит в экономике России сейчас?
США ввели масштабные санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Вследствие этого, страны начали отказываться от нефти из России. В частности, как сообщает Bloomberg, закупки уже ограничили некоторые китайские государственные компании.
Экспорт энергоносителей из России сократился. В октябре он опустился до уровня 2022 года.