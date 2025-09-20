Російський Мінфін оголосив, що збільшуватиме розмір позик, що зараз надається. Там додають, що борг нібито нарощуватимуть у розумних межах. Однак в умовах, коли дефіцит бюджету країни зростає, нарощування позик лише сприятиме зростанню інфляції.

Як діятиме Мінфін Росії із позиками?

У розмові з 24 Каналом економіст Борис Кушнірук розповів, що головним джерелом покриття дефіциту бюджету стане рефінансування з боку Центробанку Росії.

Нагадуємо! В Росії програма запозичень становить 4,8 трильйона рублів, а дефіцит бюджету сягає 3,8 трильйона рублів.

За словами Кушнірука, діятиме така схема: Центробанк дає кошти російським банкам, а вони, своєю чергою, купують на ці кошти державні цінні папери.

Борис Кушнірук Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Цікаво, що таке нарощування боргів може навіть у певному випадку сприяти російським банкам. Адже коли є безнадійні борги, то це погіршує їх капітуляцію. Однак коли зростає інфляція в країні, то знецінюється не лише власний капітал, але й знецінюються ще й ось ці безнадійні борги. Відповідно, вони фактично "згорають" в інфляції.

Водночас у цій ситуації є й поганий бік, а саме те, що інфляція вдаряє найперше по вкладниках банків, по населенню країни.

Крім того, в Росії збільшується кількість безнадійних кредитів, тобто прострочених. Банківський сектор Росії у таких випадках просто вдається до інструменту перекредитування таких кредитів.

І якщо кредит перекредитований, то по формальних показниках банку виглядає все гаразд, але накопичення таких проблем лише погіршує ситуацію у майбутньому, каже економіст Кушнірук.

Як в Росії намагаються покрити дефіцит бюджету?