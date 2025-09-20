Бюджет Росії на борговій голці: як найпершими постраждають росіяни
- Мінфін Росії збільшить розмір позик для покриття дефіциту бюджету, що може сприяти зростанню інфляції.
- Центробанк Росії рефінансуватиме банки, які купуватимуть державні цінні папери, що може негативно вплинути на вкладників та населення.
Російський Мінфін оголосив, що збільшуватиме розмір позик, що зараз надається. Там додають, що борг нібито нарощуватимуть у розумних межах. Однак в умовах, коли дефіцит бюджету країни зростає, нарощування позик лише сприятиме зростанню інфляції.
Як діятиме Мінфін Росії із позиками?
У розмові з 24 Каналом економіст Борис Кушнірук розповів, що головним джерелом покриття дефіциту бюджету стане рефінансування з боку Центробанку Росії.
Нагадуємо! В Росії програма запозичень становить 4,8 трильйона рублів, а дефіцит бюджету сягає 3,8 трильйона рублів.
За словами Кушнірука, діятиме така схема: Центробанк дає кошти російським банкам, а вони, своєю чергою, купують на ці кошти державні цінні папери.
Цікаво, що таке нарощування боргів може навіть у певному випадку сприяти російським банкам. Адже коли є безнадійні борги, то це погіршує їх капітуляцію. Однак коли зростає інфляція в країні, то знецінюється не лише власний капітал, але й знецінюються ще й ось ці безнадійні борги. Відповідно, вони фактично "згорають" в інфляції.
Водночас у цій ситуації є й поганий бік, а саме те, що інфляція вдаряє найперше по вкладниках банків, по населенню країни.
Крім того, в Росії збільшується кількість безнадійних кредитів, тобто прострочених. Банківський сектор Росії у таких випадках просто вдається до інструменту перекредитування таких кредитів.
І якщо кредит перекредитований, то по формальних показниках банку виглядає все гаразд, але накопичення таких проблем лише погіршує ситуацію у майбутньому, каже економіст Кушнірук.
Як в Росії намагаються покрити дефіцит бюджету?
Є ймовірність, що Путін оголосить про підвищення податків для заможних громадян Росії. Йдеться про впровадження податку на розкіш та податку на дивіденди з акцій.
Крім того, розглядається підвищення податку на додану вартість з 20% до 22%, пише Reuters. Таке підвищення нібито має підтримати резерви та зменшити дефіцит бюджету.