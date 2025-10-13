Федеральний бюджет Росії відчуває системний дефіцит. Ця ситуація виникає, зокрема, через значні витрати на оборону.

Чому погіршується ситуація у російському бюджеті?

Замість того, аби здійснювати контроль над видатками, російська влада продовжу вкладати значні кошти у свої пріоритети, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Як відомо, спочатку дефіцит бюджету Росії цьогоріч мав складати – 1,2 трильйона рублів – 0,6% ВВП. Проте в реальності показники виявились дещо інші:

за оновленими прогнозами, дефіцит складе 5,74 трильйона рублів – 2,6% ВВП;

а за 5 років цей дефіцит "з'їсть" 10% ВВП.

Раніше Кремль закрив бюджетну діру за допомогою нафтових доходів. Однак згодом вони знизились. Зараз Москва виправляє цю ситуацію так:

збільшенням ПДВ до 22%, це принесло в бюджет – 1,2 трильйона рублів;

зміною порогу спрощеної системи оподаткування – плюс 200 мільярдів рублів;

збільшенням утилізаційного збору на авто – принесло 1,65 трильйона рублів.

Зауважте! Зараз російський уряд сподівається на зростання економіки в 2026.

Влада Росії опинилася в класичній фіскальній пастці: або продовжувати посилювати податковий тиск на бізнес і населення, або фактично "друкувати гроші". В обох випадках це створює довгострокові ризики для фінансової стабільності країни,

– зазначає розвідка.

Потрібно розуміти, що Росія не має доступу до міжнародних фінансових ринків. Саме тому уряд "позичає" саме на внутрішньому ринку.

Як змінилась ситуація в російській економіці?