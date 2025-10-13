Чому погіршується ситуація у російському бюджеті?
Замість того, аби здійснювати контроль над видатками, російська влада продовжу вкладати значні кошти у свої пріоритети, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Як відомо, спочатку дефіцит бюджету Росії цьогоріч мав складати – 1,2 трильйона рублів – 0,6% ВВП. Проте в реальності показники виявились дещо інші:
- за оновленими прогнозами, дефіцит складе 5,74 трильйона рублів – 2,6% ВВП;
- а за 5 років цей дефіцит "з'їсть" 10% ВВП.
Раніше Кремль закрив бюджетну діру за допомогою нафтових доходів. Однак згодом вони знизились. Зараз Москва виправляє цю ситуацію так:
- збільшенням ПДВ до 22%, це принесло в бюджет – 1,2 трильйона рублів;
- зміною порогу спрощеної системи оподаткування – плюс 200 мільярдів рублів;
- збільшенням утилізаційного збору на авто – принесло 1,65 трильйона рублів.
Зауважте! Зараз російський уряд сподівається на зростання економіки в 2026.
Влада Росії опинилася в класичній фіскальній пастці: або продовжувати посилювати податковий тиск на бізнес і населення, або фактично "друкувати гроші". В обох випадках це створює довгострокові ризики для фінансової стабільності країни,
– зазначає розвідка.
Потрібно розуміти, що Росія не має доступу до міжнародних фінансових ринків. Саме тому уряд "позичає" саме на внутрішньому ринку.
Як змінилась ситуація в російській економіці?
Ситуація в російській економіці погіршується. Зокрема, збільшується криза у деяких галузях. Так, наприклад, зростає кількість збиткових вугільних підприємств в Росії.
ПАРЄ наголосила, що вплинути на Путіна можливо. Для цього необхідно конфіскувати активи російських багатіїв. Втрата майна змусить росіян по-іншому дивитись на теперішню політику Путіна.
Росіяни усе більше відчувають кризу. Зокрема, негативна ситуація виникає на фоні зменшення надходжень від експорту газу, повідомляє СЗРУ.