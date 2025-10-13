"Ловушка" для российского бюджета: больше закрывать дыры не получится
- Федеральный бюджет России испытывает системный дефицит из-за значительных расходов на оборону, прогноз дефицита на 2025 год составляет 5,74 триллиона рублей – 2,6% ВВП.
- Кремль пытается закрыть дефицит бюджета путем увеличения НДС.
Федеральный бюджет России испытывает системный дефицит. Эта ситуация возникает, в частности, из-за значительных расходов на оборону.
Почему ухудшается ситуация в российском бюджете?
Вместо того чтобы осуществлять контроль над расходами, российские власти продолжаю вкладывать значительные средства в свои приоритеты, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Как известно, сначала дефицит бюджета России в этом году должен был составлять – 1,2 триллиона рублей – 0,6% ВВП. Однако в реальности показатели оказались несколько иными:
- по обновленным прогнозам, дефицит составит 5,74 триллиона рублей – 2,6% ВВП;
- а за 5 лет этот дефицит "съест" 10% ВВП.
Ранее Кремль закрыл бюджетную дыру с помощью нефтяных доходов. Однако впоследствии они снизились. Сейчас Москва исправляет эту ситуацию так:
- увеличением НДС до 22%, это принесло в бюджет – 1,2 триллиона рублей;
- изменением порога упрощенной системы налогообложения – плюс 200 миллиардов рублей;
- увеличением утилизационного сбора на авто – принесло 1,65 триллиона рублей.
Заметьте! Сейчас российское правительство надеется на рост экономики в 2026.
Власти России оказались в классической фискальной ловушке: либо продолжать усиливать налоговое давление на бизнес и население, или фактически "печатать деньги". В обоих случаях это создает долгосрочные риски для финансовой стабильности страны,
– отмечает разведка.
Нужно понимать, что Россия не имеет доступа к международным финансовым рынкам. Именно поэтому правительство "занимает" именно на внутреннем рынке.
Как изменилась ситуация в российской экономике?
Ситуация в российской экономике ухудшается. В частности, увеличивается кризис в некоторых отраслях. Так, например, растет количество убыточных угольных предприятий в России.
ПАСЕ отметила, что повлиять на Путина возможно. Для этого необходимо конфисковать активы российских богачей. Потеря имущества заставит россиян по-другому смотреть на нынешнюю политику Путина.
Россияне все больше чувствуют кризис. В частности, негативная ситуация возникает на фоне уменьшения поступлений от экспорта газа, сообщает СВРУ.