Федеральный бюджет России испытывает системный дефицит. Эта ситуация возникает, в частности, из-за значительных расходов на оборону.

Почему ухудшается ситуация в российском бюджете?

Вместо того чтобы осуществлять контроль над расходами, российские власти продолжаю вкладывать значительные средства в свои приоритеты, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Как известно, сначала дефицит бюджета России в этом году должен был составлять – 1,2 триллиона рублей – 0,6% ВВП. Однако в реальности показатели оказались несколько иными:

по обновленным прогнозам, дефицит составит 5,74 триллиона рублей – 2,6% ВВП;

а за 5 лет этот дефицит "съест" 10% ВВП.

Ранее Кремль закрыл бюджетную дыру с помощью нефтяных доходов. Однако впоследствии они снизились. Сейчас Москва исправляет эту ситуацию так:

увеличением НДС до 22%, это принесло в бюджет – 1,2 триллиона рублей;

изменением порога упрощенной системы налогообложения – плюс 200 миллиардов рублей;

увеличением утилизационного сбора на авто – принесло 1,65 триллиона рублей.

Заметьте! Сейчас российское правительство надеется на рост экономики в 2026.

Власти России оказались в классической фискальной ловушке: либо продолжать усиливать налоговое давление на бизнес и население, или фактически "печатать деньги". В обоих случаях это создает долгосрочные риски для финансовой стабильности страны,

– отмечает разведка.

Нужно понимать, что Россия не имеет доступа к международным финансовым рынкам. Именно поэтому правительство "занимает" именно на внутреннем рынке.

Как изменилась ситуация в российской экономике?