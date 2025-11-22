Хто контролює ринок алюмінію: одна із країн виробляє понад половину світової частки

Алюміній є одним з найбільш важливих ресурсів у світі, адже він критично необхідний для транспорту, будівництва, енергетики та електроніки. І саме одна з країн Азії утримує статус світового лідера у виробництві алюмінію, випускаючи близько 44 мільйонів тонн на рік.

Яка країна виробляє найбільше алюмінію?

Те, що Китай знаходиться на вершині світового виробництва алюмінію, підтверджується в одній із статей Reuters, передає 24 Канал.

Втім, країна наразі доволі близька до максимальної межі, тобто 45 мільйонів тонн на рік, встановленого урядом. Річ у тім, у 2025 році показник виробництва сягне близько 44 мільйонів тонн на рік.

За даними IAI, на початку весни 2025 року глобальне виробництво первинного алюмінію становило приблизно понад 6 мільйонів тонн на місяць.

При цьому виробництво Китаю дає йому приблизно 60% частки світового виробництва.

Водночас у розрізі країн після Китаю щодо виробництва алюмінію є такі лідери, свідчать дані Jagranjosh: друге місце у світі займає Індія – десь 4,2 мільйона тонн на рік; на третьому місці – Росія з 3,8 мільйонами тонн; четверте місце – Канада з приблизно 3,3 мільйонами тонн на рік, а замикає п'ятірку Об'єднані Арабські Емірати (приблизно 2,7 мільйона тонн).

Як виробляють алюміній: цей метал виробляють переважно з бокситової руди. Крім того, використовуються й інші види руд, як-от алуніти тощо. Алюміній використовують як у транспорті, будівництві, так і в електроніці, через легкість, міцність і корозійну стійкість.

