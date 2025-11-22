Кто контролирует рынок алюминия: одна из стран производит более половины мировой доли

Алюминий является одним из наиболее важных ресурсов в мире, ведь он критически необходим для транспорта, строительства, энергетики и электроники. И именно одна из стран Азии удерживает статус мирового лидера в производстве алюминия, выпуская около 44 миллионов тонн в год.

Какая страна производит больше всего алюминия?

То, что Китай находится на вершине мирового производства алюминия, подтверждается в одной из статей Reuters, передает 24 Канал.

Впрочем страна пока довольно близка к максимальному пределу, то есть 45 миллионов тонн в год, установленного правительством. Дело в том, в 2025 году показатель производства достигнет около 44 миллионов тонн в год.

По данным IAI, в начале весны 2025 года глобальное производство первичного алюминия составляло примерно более 6 миллионов тонн в месяц.

При этом производство Китая дает ему примерно 60% доли мирового производства.

В то же время в разрезе стран после Китая по производству алюминия есть такие лидеры, свидетельствуют данные Jagranjosh: второе место в мире занимает Индия – где-то 4,2 миллиона тонн в год; на третьем месте – Россия с 3,8 миллионами тонн; четвертое место – Канада с примерно 3,3 миллионами тонн в год, а замыкает пятерку Объединенные Арабские Эмираты (примерно 2,7 миллиона тонн).

Как производят алюминий: этот металл производят преимущественно из бокситовой руды. Кроме того, используются и другие виды руд, например алуниты и тому подобное. Алюминий используют как в транспорте, строительстве, так и в электронике, из-за легкости, прочности и коррозионной стойкости.

