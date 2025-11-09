Мідний лідер планети: яка країна володіє найбільшими запасами металу

Одним із найважливіших металів для сучасної промисловості є мідь. Наразі світові запаси цього металу сягають сотень мільйонів тонн, а левова частка зосереджена у Південній Америці.

Скільки у світі міді і де найбільше?

У звіті Mineral Commodity Summaries зазначається, що світові запаси міді близько 890 мільйонів тонн, передає 24 Канал.

Відтак в Чилі запаси міді, за даними World Population Review, на рівні 190 мільйонів тонн, що є найбільшим показником у рейтингу країн світу.

А як пишуть в Nasdaq, ці запаси гарантують виробництво міді приблизно протягом наступних 100 років за поточних темпів видобутку.

Крім того, країна є найбільшим у світі виробником міді, а найбільшою шахтою з видобутку міді у світі є чилійська шахта "Ескондіда" компанії BHP, що розташована в пустелі Атакама.

Цікаво, що на другому місці щодо запасів – Перу та Австралія, де надри країн ховають по 100 мільйонів тонн міді.

По 80 мільйонів тонн мають Росія та Демократична Республіка Конго, а 53 мільйони тонн міді – в Мексиці.

США та Китай мають майже однакові запаси цього металу – 47 мільйонів та 41 мільйон тонн відповідно.

Де у світі є кобальт?