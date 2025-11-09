Медный лидер планеты: какая страна обладает наибольшими запасами металла
- Мировые запасы меди составляют до миллиарда тонн, с наибольшими запасами в Чили.
- Страна гарантирует производство этого металла в течение следующих 100 лет при текущих темпах добычи.
Одним из важнейших металлов для современной промышленности является медь. Сейчас мировые запасы этого металла достигают сотен миллионов тонн, а львиная доля сосредоточена в Южной Америке.
Сколько в мире меди и где больше всего?
В отчете Mineral Commodity Summaries отмечается, что мировые запасы меди около 890 миллионов тонн, передает 24 Канал.
Читайте также Стратегическое богатство Украины: как запасы кремния могут стать новыми возможностями
Поэтому в Чили запасы меди, по данным World Population Review, на уровне 190 миллионов тонн, что является наибольшим показателем в рейтинге стран мира.
А как пишут в Nasdaq, эти запасы гарантируют производство меди примерно в течение следующих 100 лет при текущих темпах добычи.
Кроме того, страна является крупнейшим в мире производителем меди, а крупнейшей шахтой по добыче меди в мире является чилийская шахта "Эскондида" компании BHP, расположенная в пустыне Атакама.
- Интересно, что на втором месте по запасам – Перу и Австралия, где недра стран прячут по 100 миллионов тонн меди.
- По 80 миллионов тонн имеют Россия и Демократическая Республика Конго, а 53 миллиона тонн меди – в Мексике.
- США и Китай имеют почти одинаковые запасы этого металла – 47 миллионов и 41 миллион тонн соответственно.
Где в мире есть кобальт?
Больше всего в мире ресурсов кобальта в тропическом поясе – в Австралии, на Кубе, Филиппинах, в Новой Каледонии и Индонезии.
Зато в Украине основная зона таких месторождений расположена на Среднем Побужье (Кировоградская область) и Среднем Приднепровье (Днепропетровская область), а также на Волынском и Приазовском мегаблоках.