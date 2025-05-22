10 країн з найбільшими запасами газу у світі

Загалом значні запаси природного газу виявили в багатьох регіонах світу. Йдеться про країни як в Південній Америці, так і в Азії, Африці та на Близькому Сході, пише 24 Канал з посиланням на EnergyNews.

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Найбільші запаси природного газу виявили в Росії. Резерви природного ресурсу в цій країні оцінили в 38 трильйонів кубометрів. На Росію припадає 19% світових запасів газу. Найбагатший регіон на газ – це Сибір. До трійки лідерів також входять Іран і Катар з Близького Сходу.

До теми! На Близькому Сході є досить багато запасів природного газу. На цей регіон припадає 38,4% світових резервів газу. Лідером є Іран, де зосереджено 32 трильйони кубометрів газу або 16% світових резервів. Тоді як запаси природного ресурсу в Катарі оцінили у 24,7 трильйона кубометрів. В цій країні зосереджено 12% світових резервів газу.

Значні запаси газу виявили також в найбільшій економіці світу, яка займає 4 місце у рейтингу. Йдеться про США. Запаси природного газу оцінили в 12,9 трильйона кубометрів. Це 6,5% світових резервів. Першу п'ятірку закриває Саудівська Аравія, яка відома у світі значними запасами нафти. Загалом на Саудівську Аравію припадає 4,38% світових резервів природного газу.

Значні запаси природного газу також виявили в таких країнах:

Туркменістан;

Об'єднані Арабські Емірати;

Венесуела;

Нігерія;

Китай.

В Туркменістані зосереджені запаси газу на 19,5 трильйона кубометрів. На ОАЕ припадає 3% світових резервів газу, тоді як у Венесуелі, Нігерії та Китаї виявили по 2% світових запасів природного ресурсу.

Нагадаємо, що Венесуела – це країна, яка має найбільші запаси нафти у світі. Йдеться про понад 300 мільярдів барелів нафти. У 2023 та 2024 роках країна збільшувала обсяги видобування чорного золота.