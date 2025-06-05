Де видобувають найбільше природного газу у світі

Найбільші обсяги природного разу у світі видобувають США. Ба більше, американці займають першу позицію у рейтингу уже понад 10 років, пише 24 Канал з посиланням на Управління енергетичної інформації США.

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Згідно з останніми даними, США у 2023 році видобули 39 квадрильйонів кубічних футів. Цікаво, що США не володіють найбільшими запасами природного газу. В країні зосереджено 12,9 трильйона кубометрів газу або 6,5% світових резервів. Країна, яка має найбільшу економіку у світі, займає за цим показником 4 місце у рейтингу, а перше – Росія.

Що таке квадрильйон Це натуральне число, яке позначає одиниця з 15 нулями у системі найменування чисел із короткою шкалою.

Друге та третє місце у рейтингу займають Росія та Іран, які за рік видобули 23 та 10 квадрильйонів кубічних футів природного газу відповідно. До першої десятки країн за обсяги видобутку природного газу також входять: