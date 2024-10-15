Де можна зберігати гроші

На сьогодні кожна людина має право самостійно, де і як зберігати власні гроші. Водночас у сучасному світі існує чимало варіантів для вибору, інформує 24 Канал.

Варте уваги Таємниця розкрита: що означає печатка на доларах США і до чого тут Мінфін

Одна із найвідоміших опцій – це зберігання грошей вдома. Це може бути як спеціальний сейф, так і нестандартні місця для зберігання грошей: вентиляційні шахти, подвійні дні ящиків, секретні відділення в меблях тощо. Проте варто враховувати, що ніхто не застрахованих від непередбачуваних ситуацій, зокрема, крадіжок.

Цікаво! Згідно з результатами опитування Rakuten Viber, які оприлюднили влітку 2024 року, 53% респондентів зберігають свої накопичення у готівці, яку тримають вдома. Банківським рахункам віддають перевагу 10% учасників опитування, а ще 5% мають відкриті депозити.

Ще один варіант – банки. Це може бути депозит, звичайний або валютний рахунок тощо. Крім того, кредитори пропонують таку послугу як оренда сейфових скриньок, де можна зберігати цінні речі на постійній основі або протягом певного періоду. Кредитори надають цю послугу за окрему плату.

До теми! В банках України, для прикладу, можна придбати золоті злитки. Як правило, на офіційних сайтах банків є інформація про те, в яких містах та відділення можна купити дорогоцінний метал, його актуальна ціна тощо.

Крім того, певну частину власних збережень можна зберігати в облігаціях, акціях, дорогоцінних металах, криптовалюті тощо. Однак обов'язково потрібно розібратися в цьому питанні та враховувати ризики, які пов'язані з цією діяльністю.