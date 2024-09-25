​​​​​​Де в Україні купити золоті злитки

Перш за все варто зауважити, що НБУ 20 серпня 2022 року знову дозволив банкам в Україні продавати злитки банківських металів. Зокрема, йдеться про золото, срібло, платину та паладій, пише Finance.ua.

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Загалом в Україні продаж золотих злитків пропонують такі банки:

"ПриватБанк";

OTП Банк;

Індустріалбанк;

Комерційний індустріальний банк;

МТБ БАНК;

РВС Банк;

Радабанк;

Ощадбанк тощо.

Варто наголосити, що на офіційних сайтах банків вказано, в яких містах та відділення можна купити золоті злитки, актуальна ціна дорогоцінного металу за грам тощо. Крім того, кредитори повідомляють, які ще операції доступні з золотом.

Виробників, зокрема, золотих злитків без домішок, називаються афінажними компаніями. На сьогодні провідними афінажні заводи розташовані в Німеччині, Швейцарії, Бельгії та США.

Нагадаємо, що автор бестселера "Багатий тато. Бідний тато" Роберт Кійосакі заявляв, що золото – це один із активів, який має потенціал для серйозного подорожчання. Відповідний прогноз він зробив незадовго до рішення Федеральної резервної системи США щодо зниження процентних ставок.

На світовому ринку золото на початку тижня встановило новий історичний рекорд – 2664 долари за унцію. На момент створення цього матеріалу, метал торгується на рівні 2681 долара за унцію, перевершивши попередній максимум. За майже 9 місяців 2024 року золото подорожчало приблизно на 30%, інформує MarketWatсh.

Додамо, що НБУ оприлюднив ціну одного грама золото станом на 25 вересня 2024 року: