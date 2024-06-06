В опитуванні взяли участь 30 тисяч осіб. Люди відповідали на такі питання: чи вдається відкладати кошти та яким методам зберігання заощаджень вони надають перевагу.
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Чи виходить в українців заощаджувати
Більшість опитаних заявили, що не відкладають кошти під час війни. Йдеться про 56% учасників респондентів. З них 16% заявили, що втратили можливість відкладати гроші. Водночас 21% опитаних вказали, що не мали заощаджень й до війни.
З іншої сторони, 12% респондентів відповіли, що відкладають кошти з кожної зарплати, тоді як майже третина опитаних (32%) вдається це робити періодично.
Де українці зберігають гроші
53% респондентів заявили, що зберігають свої накопичення у готівці, яку тримають вдома. Банківським рахункам віддають перевагу 10% учасників опитування, а ще 5% мають відкриті депозити.
Водночас 2% українців мають заощадження у криптовалюті. Крім того, ще по 1% респондентів надають перевагу облігаціям, акціям, дорогоцінним металам або вкладення у нерухомість. Натомість 14% опитаних заявили, що поєднують різні варіанти для заощаджень. Відповідь "інше" обрали 13% респондентів.