Где можно хранить деньги

На сегодня каждый человек имеет право самостоятельно, где и как хранить собственные деньги. В то же время в современном мире существует немало вариантов для выбора, информирует 24 Канал.

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Одна из самых известных опций – это хранение денег дома. Это может быть как специальный сейф, так и нестандартные места для хранения денег: вентиляционные шахты, двойные дни ящиков, секретные отделения в мебели и тому подобное. Однако следует учитывать, что никто не застрахован от непредвиденных ситуаций, в частности, краж.

Интересно! Согласно результатам опроса Rakuten Viber, которые обнародовали летом 2024 года, 53% респондентов хранят свои накопления в наличных, которые держат дома. Банковским счетам предпочитают 10% участников опроса, а еще 5% имеют открытые депозиты.

Еще один вариант – банки. Это может быть депозит, обычный или валютный счет и тому подобное. Кроме того, кредиторы предлагают такую услугу как аренда сейфовых ячеек, где можно хранить ценные вещи на постоянной основе или в течение определенного периода. Кредиторы предоставляют эту услугу за отдельную плату.

К теме! В банках Украины, для примера, можно приобрести золотые слитки. Как правило, на официальных сайтах банков есть информация о том, в каких городах и отделениях можно купить драгоценный металл, его актуальная цена и тому подобное.

Кроме того, определенную часть собственных сбережений можно хранить в облигациях, акциях, драгоценных металлах, криптовалюте и тому подобное. Однако обязательно нужно разобраться в этом вопросе и учитывать риски, которые связаны с этой деятельностью.