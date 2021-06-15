Після того, як біткойн був визнаний платіжним засобом у Сальвадорі, ринок цифрових валют пережив потужний сплеск оптимізму. Впевнившись в райдужних перспективах цього сектору інвестори почали активно купувати біткойн.

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Справжній ажіотаж

Всього за день токен додав у ціні відразу майже 10%, злетівши до 34 тисяч доларів. Звичайно, актуальна вартість біткойна ще далеко від своїх історичних максимумів на рівні більше ніж 60 тисяч доларів, яких він досягав з початку 2021 року. Такий стрибок ціни є досить значним.

Той факт, що криптовалюти поки не мають офіційного статусу в більшості країн світу, створює навколо них ареал недовіри. Фінансові регулятори провідних країн світу багато разів говорили про те, що довіряти криптовалютам не варто, оскільки їхні курси занадто волатильні, і саме ці інструменти часто використовуються для шахрайських операцій. Однак, рішення Сальвадора – нова віха в історії крипторинку.

Це лише початок

Звичайно, Сальвадор не володіє великим авторитетом для криптоінвесторів і не має потенціалу для того, щоб зробити істотний внесок у цей сектор. Країна в Центральній Америці навіть не має власної національної валюти, використовуючи для розрахунків американський долар. Економіка Сальвадору теж далека від ідеалу. Загалом країна живе на ті гроші, які надсилають на Батьківщину мігранти, які працюють в США. І, звичайно, до теперішнього часу їм було простіше жити з доларами.

Рішення визнати біткойн офіційною валютою може суттєво змінити ситуацію не лише в Сальвадорі, а й у всьому світі. Це важливий сигнал для ринку віртуальних валют. Раніше цифрові гроші перебували під постійним тиском зі сторони різних фінансових регуляторів. Але офіційне визнання біткойна може стати початком глобального процесу легалізації криптовалют. На цю мить о дне із "найгарячіших" питань для ринку – це можливе посилення оподаткування доходів, отриманих від операцій з криптовалютами. Поки біткойн не є повноцінним платіжним засобом, податки на такі доходи, у більшості країн, набагато менші, ніж на інші прибутки. Якщо ж інші країни підуть за Сальвадором, то податкові правила щодо криптовалюти можуть зробити суворішими.

Біткойн підкорив нову вершину / Фото Unsplash

Великі очікування

Учасники крипторинку чекають, що інші країни підуть шляхом Сальвадору. Очевидно , що США та країни Європи навряд чи готові офіційно визнати біткойн. Найімовірніше , наступними стануть ті держави, економіка яких теж суттєво залежить від переказів трудових мігрантів. Також це може бути цікаво країнам, які:

страждають від гіперінфляції,

економічної нестабільності,

перебувають під санкціями.

Тож, наступна країна, яка може визнати біткойн офіційним платіжним засобом, – Венесуела. Ця держава має досвід створення національної криптовалюти – el petro. П одібні дискусії ведуться в Панамі та Парагваї, де визнання цифрової валюти офіційним платіжним засобом сприятиме розвитку економіки та бізнесу.

У будь-якому випадку, рішення Сальвадору стало райдужним імпульсом для перспектив ринку криптовалюти. Інвестори сподіваються, що інші країни теж нададуть новий статус цифровій валюті, оскільки цей крок може розігріти курс біткойна та інших віртуальних монет до нових максимумів. А це означає, якщо зараз вкласти кошти в біткойн, то в міру того, як нові країни визнаватимуть цю криптовалюту, її вартість, швидше за все, досягне нових висот. Щоб не втратити ваш шанс заробити на криптовалюті, зверніться до фахівців компанії Forex Club . Експерти з багаторічним досвідом трейдингу та інвестицій підкажуть, як правильно вкласти кошти в криптовалюту.