Чому Росія збільшує обсяги поставок нафти?

Економіст Іван Ус в коментарі 24 Каналу розповів, що головною причиною того, що зараз фіксується збільшення обсягів поставок російської сирої нафти є знижки, на які Росія змушена йти через тиск, який США почали здійснювати на треті країни, зокрема Індію.

Читайте також Нове падіння: скільки коштує 1 барель нафти на ринку зараз

Нагадуємо, що 2022 рік у Росії був доволі успішним з погляду продажу енергоносіїв. Все через те, що тоді питання санкцій було питанням часу, а поки їх не було, то відповідно треба було закупити якомога більше ресурсів.

Іван Ус Головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Те саме відбувається зараз, лиш замість країн Європи, вже країни Азії. Трамп реально починає тиснути. І є показовим мита для Індії. Наразі для Китаю поки ці обмеження не введені, однак президент США вже запропонував Європі запровадити жорсткіші мита разом.

У цій ситуації трейдери розуміють, що цілком можливо, що мита можуть бути введені. А тому закуповують ресурси в більшому обсязі, щоб створити залишки. Крім того, тиск США дасть результати і щодо Китаю, який поки нібито не піддається на шантаж.

За словами Івана Уса, якщо економічна модель Китаю внаслідок обмежень буде пошкоджена, то країна буде змушена відмовитися від російської нафти.

Чи може Європа погодитися на пропозицію США щодо мит у 100%?

Як прогнозує економіст Іван Ус, мита у 100% навряд чи будуть введені. Є ймовірність, що буде запроваджена менше цифра.

Наприклад, на Індію вже введені 25% мит, а це вже доволі значний крок. Якщо ж ввести десь 50% й більше, то це вважається як заборонні мита і втрачається сенс продажу продукції, адже половину вартості країна буде змушена заплатити лише у якості мит. А якщо мита в 100%, то це вважаєте, що ви продаєте 2 товари, де один товар постачається взагалі безкоштовно,

– каже Ус.

Економіст висловлює думку, що мита можуть бути запроваджені у коридорі від 25% до 50%. Однак Європа поки не погоджується на пропозицію введення мит на треті країни по одній простій причині – Світова організація торгівлі.

Річ у тім, що європейські країни не готові до того, що інститут, який після Другої світової війни регулював правила світової торгівлі, перестав існувати.

Наразі існує такий термін, як "позасотівський світоустрій", який означає правила торгівлі у світі без врахування правил Світової організації торгівлі (СОТ). США йдуть на таке, бо теперішні правила торгівлі вже давно не грають руку країни. І я вважаю, що Європа згодом також погодиться на це,

– додає економіст Ус.

Співрозмовник наводить приклад, коли у далекому 2017 році PricewaterhouseCoopers, одна з привідних аудиторських компаній у світі, зробила прогноз щодо найближчого економічного майбутнього у світі:

У прогнозі було зазначено, що якщо нічого не зміниться у світі, то до 2050 року першою економікою світу стане Китай, а другою економікою світу – Індія. США займе лише 3 сходинку у рейтингу.

І найцікавіше, що у список 10 економік світу увійде за прогнозом лише країна Європи, а саме Німеччина, яка буде лише на 9 місці.

Як зросли обсяги експорту російської нафти?