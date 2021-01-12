Нові криптомільярдери: Forbes назвав "щасливчиків", які вчасно інвестували в біткойн
Біткойн 8 січня 2021 року встановив новий історичний рекорд, чим поповнив список криптомільярдерів, які всупереч високим ризикам таки інвестували в біткойн.
Успіх братів Вінклвоссів
Серед "справжніх прихильників криптореволюції" Forbes називає братів Тайлера і Кемерона Вінклвоссів, повідомляє "Мінфін". У 2013 році вони купили біткойн на 11 мільйонів доларів, коли той коштував всього 120 доларів за монету.
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Якщо припустити, що брати Вінклвосс продовжують володіти більшою частиною куплених цифрових активів, то на сьогодні криптовалютний гаманець кожного з них оцінюється в більш ніж 1,4 мільярда доларів — у два рази більше, ніж всього місяць тому, зазначає видання.
Брати Вінклвосс / Forbes
Своїм успіхом брати Вінклвосс зобов'язані Марку Цукербергу, адже свою головну інвестицію в біткойн вони зробили завдяки 65 мільйонам доларів, які засновник Facebook заплатив їм в рамках мирової угоди. Нагадаємо, що Вінклвосс звинувачували Цукерберга в тому, що він вкрав у них ідею соцмережі.
Інші криптомільярдери
Криптовалютним мільярдером, згідно із даними американського Forbes, також став співзасновник блокчейн-стартапу Bloq Метью Росзак. Всього рік тому його цифрові активи становили близько 300 мільйонів доларів, тепер же Forbes оцінює його криптостаток в 1,2 мільярда доларів.
Завдяки зростанню біткойна помітно розбагатів і партнер-засновник Draper Fisher Jurvetson Тім Дрейпер. У 2014 році він придбав 29 656 біткойнів, які тепер коштують приблизно 1,1 мільярда доларів.
Долар — валюта минулого. Біткойн — валюта майбутнього. Зараз ми спостерігаємо глобальний антропологічний перехід від доларів до біткойнів,
— заявив Дрейпер.
Майже криптомілярдери
Forbes також назвав успішних бізнесменів та інвесторів, які поки не стали криптомільярдерами, але змогли скористатися зростаючим попитом на криптовалюту, щоб збільшити свої статки.
- Генеральному директору компанії MicroStrategy Майклу Сейлору зараз належить 600 мільйонів доларів в цифрових активах.
- Засновнику Galaxy Investment Partners Майку Новограцу — 478 мільйонів доларів.
- Творець блокчейн-платформи Ethereum Віталік Бутерін, якому належить 330 000 токенів ефіру, за рік збільшив статки у вісім разів — з 45 мільйонів доларів до 360 мільйонів доларів.
Як складали рейтингПри оцінці статків інвесторів Forbes враховував тільки вартість їх криптоактивів і не брав до уваги інше майно. Вартість криптовалюти розрахована виходячи з курсу на 11 січня.
Що відбувається з біткойном
- У 2020 році біткойн виріс утричі. 1 січня 2020 року ціна становила 7 204 долари, а рівно через рік – 29 415 доларів.
- 8 січня 2021 року біткойн оновив історичний рекорд – 41 209 доларів. А капіталізація всього ринку криптовалют перевищила 1 трильйон доларів.
- Наразі курс опустився і тримається на рівні 35 020 доларів (станом на 15:30 12 січня), за даними CoinMarketCap.
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