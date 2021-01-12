Біткойн 8 січня 2021 року встановив новий історичний рекорд, чим поповнив список криптомільярдерів, які всупереч високим ризикам таки інвестували в біткойн.

Успіх братів Вінклвоссів

Серед "справжніх прихильників криптореволюції" Forbes називає братів Тайлера і Кемерона Вінклвоссів, повідомляє "Мінфін". У 2013 році вони купили біткойн на 11 мільйонів доларів, коли той коштував всього 120 доларів за монету.

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Якщо припустити, що брати Вінклвосс продовжують володіти більшою частиною куплених цифрових активів, то на сьогодні криптовалютний гаманець кожного з них оцінюється в більш ніж 1,4 мільярда доларів — у два рази більше, ніж всього місяць тому, зазначає видання.



Брати Вінклвосс / Forbes

Своїм успіхом брати Вінклвосс зобов'язані Марку Цукербергу, адже свою головну інвестицію в біткойн вони зробили завдяки 65 мільйонам доларів, які засновник Facebook заплатив їм в рамках мирової угоди. Нагадаємо, що Вінклвосс звинувачували Цукерберга в тому, що він вкрав у них ідею соцмережі.

Інші криптомільярдери

Криптовалютним мільярдером, згідно із даними американського Forbes, також став співзасновник блокчейн-стартапу Bloq Метью Росзак. Всього рік тому його цифрові активи становили близько 300 мільйонів доларів, тепер же Forbes оцінює його криптостаток в 1,2 мільярда доларів.

Завдяки зростанню біткойна помітно розбагатів і партнер-засновник Draper Fisher Jurvetson Тім Дрейпер. У 2014 році він придбав 29 656 біткойнів, які тепер коштують приблизно 1,1 мільярда доларів.

Долар — валюта минулого. Біткойн — валюта майбутнього. Зараз ми спостерігаємо глобальний антропологічний перехід від доларів до біткойнів,

— заявив Дрейпер.

Майже криптомілярдери

Forbes також назвав успішних бізнесменів та інвесторів, які поки не стали криптомільярдерами, але змогли скористатися зростаючим попитом на криптовалюту, щоб збільшити свої статки.

Генеральному директору компанії MicroStrategy Майклу Сейлору зараз належить 600 мільйонів доларів в цифрових активах.

зараз належить 600 мільйонів доларів в цифрових активах. Засновнику Galaxy Investment Partners Майку Новограцу — 478 мільйонів доларів.

— 478 мільйонів доларів. Творець блокчейн-платформи Ethereum Віталік Бутерін, якому належить 330 000 токенів ефіру, за рік збільшив статки у вісім разів — з 45 мільйонів доларів до 360 мільйонів доларів.

Як складали рейтинг При оцінці статків інвесторів Forbes враховував тільки вартість їх криптоактивів і не брав до уваги інше майно. Вартість криптовалюти розрахована виходячи з курсу на 11 січня.

Що відбувається з біткойном

У 2020 році біткойн виріс утричі. 1 січня 2020 року ціна становила 7 204 долари, а рівно через рік – 29 415 доларів.

8 січня 2021 року біткойн оновив історичний рекорд – 41 209 доларів . А капіталізація всього ринку криптовалют перевищила 1 трильйон доларів.

. А капіталізація всього ринку криптовалют перевищила 1 трильйон доларів. Наразі курс опустився і тримається на рівні 35 020 доларів (станом на 15:30 12 січня), за даними CoinMarketCap.

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