Після 2020 року, який підкинув світу безліч несподіванок, люди почали обережніше ставитися до прогнозів. Та дещо таки передбачити можна.

Журнал The Economist, який робить щорічний прогноз під назвою "Світ у ..." опублікував 10 подій чи трендів, яких варто очікувати у прийдешньому 2021 році.

Важливо ОПЕК різко знизила прогноз зростання світового попиту на нафту у 2021 році: що відомо

Бої за вакцину

У міру того, як перші вакцини стануть доступними у великій кількості, фокус буде зміщений з героїчних зусиль на їх розробку на не менш важке завдання їх розподілу. Вакцинна дипломатія буде супроводжувати сутички всередині країни та між країнами, хто і коли їх повинен отримати.

Змішане відновлення економіки

Відновлення економіки буде нерівномірним, оскільки спалахи коронавірусу у різній мірі завдають шкоди країнам і уряди по-різному підтримують економіку та населення. Розрив між сильними та слабкими країнами збільшиться.

Новий світовий безлад

Наскільки новообраний президент США Джо Байден зможе втримати світовий порядок, який розвалюється. Паризький кліматичний договір та іранська ядерна угода – очевидні претенденти на його першочергову увагу.

Більше напруженості між США та Китаєм

Не чекайте, що пан Байден припинить торгову війну з Китаєм. Натомість він захоче налагодити стосунки з союзниками, щоб вести цю війну ефективніше. Багато країн від Африки до Південно-Східної Азії роблять все можливе, щоб уникнути вибору сторони, коли напруга зростає.

Компанії на передовій

Ще одним фронтом конфлікту між США та Китаєм є компанії (не лише Huawei та TikTok), оскільки бізнес стає ще більше геополітичним полем битви. Окрім тиску згори, правління компаній стикається і з тиском знизу. Співробітники та клієнти вимагають, щоб компанії зайняли позицію щодо кліматичних змін та соціальної справедливості, чого не зробили політики.

Після тех-переваги

У 2020 році пандемія прискорила прийняття багатьох технологічних форм поведінки, від відеоконференцій та Інтернет-магазинів до віддаленої роботи та дистанційного навчання. У 2021 році стане зрозумілішим, наскільки ці зміни стануть нормою чи від них відмовляться.

Менш вільний світ

Туризм зменшиться та змінить форму – з більшим акцентом на внутрішні подорожі. Авіакомпанії, мережі готелів та виробники літаків будуть боротися, як і університети, які значною мірою покладаються на іноземних студентів. Культурний обмін також постраждає.

Можливість щодо зміни клімату

Однією з переваг коронакризи є шанс вжити заходів щодо зміни клімату, оскільки уряди вкладають кошти в плани екологічного відновлення для створення робочих місць і скорочення викидів. Наскільки амбітними будуть обіцянки країн зі скорочення викидів на конференції ООН з клімату, відкладеної з 2020 року?

Рік дежавю

Це всього лише один приклад того, як прийдешній рік може багато в чому відчуватися як другий дубль 2020 року, оскільки такі заходи, як Олімпійські ігри, виставка в Дубаї і багато інших політичних, спортивних та комерційних заходів з усіх сил намагаються відкритися роком пізніше, ніж планувалося. Не у всіх вийде.

Тривожний дзвінок для інших ризиків

Вчені та аналітики, багато з яких попереджали про небезпеку пандемії протягом багатьох років, спробують використовувати вузьке вікно можливостей, щоб змусити політиків більш серйозно ставитися до інших ігнорованих ризиків, таких як стійкість до антибіотиків і ядерний тероризм.

Наступний рік обіцяє бути особливо непередбачуваним, враховуючи комбінацію пандемії, нерівномірного відновлення економіки та розбіжну геополітику.