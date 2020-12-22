После 2020 года, который подбросил миру множество неожиданностей, люди начали осторожнее относиться к прогнозам. И кое-что таки предусмотреть нельзя.

Журнал The Economist, который делает ежегодный прогноз под названием "Мир в ...", опубликовал 10 событий или трендов, которых следует ожидать в грядущем 2021 году.

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Бои за вакцину

По мере того как первые вакцины будут доступны в большом количестве, фокус будет смещен с героических усилий на их разработку на не менее трудную задачу их распределения. Вакцинная дипломатия будет сопровождать схватки внутри страны и между странами, кто и когда их должен получить.

Смешанное восстановление экономики

Восстановление экономики будет неравномерным, поскольку вспышки коронавируса в разной степени наносят ущерб странам и правительства по-разному поддерживают экономику и население. Разрыв между сильными и слабыми странами увеличится.

Новый мировой беспорядок

Насколько новоизбранный президент США Джо Байден сможет удержать мировой порядок, который разваливается? Парижский климатический договор и иранская ядерная сделка – очевидные претенденты на его первоочередное внимание.

Более напряженности между США и Китаем

Не ждите, что господин Байден прекратит торговую войну с Китаем. Вместо этого он захочет наладить отношения с союзниками, чтобы вести эту войну эффективнее. Многие страны от Африки до Юго-Восточной Азии делают все возможное, чтобы избежать выбора стороны, когда напряжение растет.

Компании на передовой

Еще одним фронтом конфликта между США и Китаем являются компании (не только Huawei и TikTok), поскольку бизнес становится еще более геополитическим полем битвы. Кроме давления сверху, правление компаний сталкивается и с давлением снизу. Сотрудники и клиенты требуют, чтобы компании заняли позицию относительно климатических изменений и социальной справедливости, чего не сделали политики.

После тех-преимущества

В 2020 году пандемия ускорила принятие многих технологических форм поведения, от видеоконференций к интернет-магазинам, удаленной работы и дистанционного обучения. В 2021 году станет понятнее, насколько эти изменения станут нормой или от них откажутся.

Менее свободный мир

Туризм уменьшится и изменит форму – с большим акцентом на внутренние путешествия. Авиакомпании, сети отелей и производители самолетов будут бороться, как и университеты, которые в значительной степени полагаются на иностранных студентов. Культурный обмен также пострадает.

Возможность по изменению климата

Одним из преимуществ коронакризы есть шанс принять меры по изменению климата, поскольку правительства вкладывают средства в планы экологического восстановления для создания рабочих мест и сокращения выбросов. Насколько амбициозными будут обещания стран по сокращению выбросов на конференции ООН по климату, отложенной с 2020 года?

Год дежавю

Это всего лишь один пример того, как грядущий год может во многом ощущаться как второй дубль 2020 года, поскольку такие мероприятия, как Олимпийские игры, выставка в Дубае и много других политических, спортивных и коммерческих мероприятий изо всех сил пытаются открыться годом позже, чем планировалось. Не у всех получится.

Тревожный звонок для других рисков

Ученые и аналитики, многие из которых предупреждали об опасности пандемии в течение многих лет, попытаются использовать узкое окно возможностей, чтобы заставить политиков более серьезно относиться к другим игнорируемых рисков, таких как устойчивость к антибиотикам и ядерный терроризм.

Следующий год обещает быть особенно непредсказуемым, учитывая комбинацию пандемии, неравномерного восстановления экономики и расходящуюся геополитику.