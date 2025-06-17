Як працює схема

Зловмисники використовують класичну схему "накачати та скинути". Спочатку вони створюють ажіотаж навколо маловідомої компанії, розганяють ціну, щоб продати на піку і заробити, залишивши решту зі збитками, пише 24 Канал з посиланням на Wall Street Journal.

Також цікаво Нова шахрайська атака: НБУ попереджає про небезпечні листи

Жертв, як правило, шукають через соцмережі та месенджери, пропонуючи привабливі інвестиційні поради. Трейдери та аналітики відзначають, що шахрайство набуло масштабів епідемії, що викликає роздратування в американських регуляторів.

Які компанії беруть участь у шахрайстві

Найчастіше у схемі беруть участь невеликі китайські фірми, які провели малопомітне IPO (первинне публічне розміщення акцій на біржі). Жертви найчастіше дізнаються про такі компанії з реклами у Facebook чи WhatsApp, де їх представляють, як наступний «прорив» у логістиці чи освіті.

При цьому Служба регулювання галузі фінансових послуг у 2022 році попереджала, що невеликі IPO за участю таких компаній часто є прелюдією до шахрайства.

Важливо! З 2020 року майже 60 китайських компаній провели IPO на Nasdaq, кожна залучила трохи більш як 15 млн доларів. Понад третина з них пережила різке одноденне падіння акцій на 50% і більше.

Скільки втратили інвестори

Один із найбільших випадків подібного шахрайства стався з компанією China Liberal Education Holdings. Було продано понад 50 мільйонів акцій, а прибуток шахраїв становив близько 480 мільйонів доларів.

При цьому прокуратура США вже конфіскувала 214 мільйона доларів, але це менше половини від передбачуваного незаконного доходу. Звинувачення висунуто семи трейдерам з Малайзії та Тайваню.