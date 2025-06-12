Про які листи попереджає НБУ

В Україні 12 червня зафіксували шахрайську кампанію, яка розсилає українцям листи зі шкідливими вкладеннями, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Фішингові листи імітують офіційні від НБУ – в темі листа та назві доданого файлу.

Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес.

В підписі зазначений фейковий e-mail nbu@gov.nbu.ua, який схожий на офіційний домен Національного банку.

Не завантажуйте файли, додані до таких листів, а також не переходьте за доданими посиланнями,

– наголошують у НБУ.

У Нацбанку підкреслюють, що працівники НБУ в електронному листуванні користуються лише офіційною корпоративною поштою, яка містить домен @bank.gov.ua.