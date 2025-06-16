Чому інвестори виводять капітал із США

Ринки США втрачають гроші на тлі посиленої стурбованості фіскальною політикою країни та зростанням державного боргу. Крім того, країна може стикнутися з ризиком рецесії, викликаної торговими митами, про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як зазначається, європейські фонди у травні залучили 21 мільярд доларів, збільшивши приплив коштів з початку року до 82,5 мільярда доларів. Це є найвищим показником за чотири роки. Дані по ринках, що розвиваються, показали приплив коштів у розмірі 3,6 мільярда доларів.

Що прогнозують аналітики

Експерти відзначають, що послаблення долара і розпродаж казначейських облігацій США підірвали привабливість американських активів в якості "тихої гавані". Європейські ринки цього року випередили американські завдяки нижчим відсотковим ставкам та оптимізму у зв'язку з планом стимулювання економіки Німеччини на суму 1 трильйон євро.



Цікаво! Минулого тижня Європейський центральний банк восьмий раз за рік знизив ключову ставку в спробі підтримати економіку. Це відбулось попри попередження щодо зростання торговельних ризиків у відносинах зі США.

Як зазначає головний стратег з європейських ринків у компанії Morningstar Майкл Філд, спочатку перетікання інвестицій із США до Європи було пов'язане з більш привабливою оцінкою активів, проте зараз воно посилюється на тлі зміни настроїв інвесторів.

Інвестори стурбовані діями адміністрації США та потенційним уповільненням на американському фондовому ринку – це може свідчити про початок середньострокового тренду

– вважає Філд.

Фонди акцій ринків, що розвиваються також показали приплив капіталу. Нині вже Латинська Америка розглядається як "тиха гавань" – на тлі торгових та військових конфліктів в інших регіонах інвестори шукають біль стабільних напрямків.

Як відтік капіталу з США впливає на азіатські ринки

Засновник та генеральний директор Emmer Capital Partners Маніш Райчаудхурі зазначив, що нижчий рівень заборгованості та вищі темпи зростання дозволяють азіатським акціям отримувати більше вигоди від відтоку капіталу зі США порівняно з європейськими ринками.

У той час як Італія, Франція та Великобританія стикаються з висхідним борговим навантаженням, більшість азіатських економік зберігають стійкішу фіскальну позицію,

– додав експерт.

На думку Райчаудхурі це е дозволяє утримувати прибутковість облігацій на стабільному рівні та зберігати довіру інвесторів.