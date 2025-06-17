Как работает схема

Злоумышленники используют классическую схему "накачать и сбросить". Сначала они создают ажиотаж вокруг малоизвестной компании, разгоняют цену, чтобы продать на пике и заработать, оставив остальных с убытками, пишет 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal.

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Жертв, как правило, ищут через соцсети и мессенджеры, предлагая привлекательные инвестиционные советы. Трейдеры и аналитики отмечают, что мошенничество приобрело масштабы эпидемии, что вызывает раздражение у американских регуляторов.

Какие компании участвуют в мошенничестве

Чаще всего в схеме участвуют небольшие китайские фирмы, которые провели малозаметное IPO (первичное публичное размещение акций на бирже). Жертвы чаще всего узнают о таких компаниях из рекламы в Facebook или WhatsApp, где их представляют, как следующий "прорыв" в логистике или образовании.

При этом Служба регулирования отрасли финансовых услуг в 2022 году предупреждала, что небольшие IPO с участием таких компаний часто является прелюдией к мошенничеству.

Важно! С 2020 года почти 60 китайских компаний провели IPO на Nasdaq, каждая привлекла чуть более 15 млн долларов. Более трети из них пережила резкое однодневное падение акций на 50% и более.

Сколько потеряли инвесторы

Один из крупнейших случаев подобного мошенничества произошел с компанией China Liberal Education Holdings. Было продано более 50 миллионов акций, а прибыль мошенников составила около 480 миллионов долларов.

При этом прокуратура США уже конфисковала 214 миллиона долларов, но это меньше половины от предполагаемого незаконного дохода. Обвинение предъявлено семи трейдерам из Малайзии и Тайваня.