Такого не було протягом десятиліття: російські регіони охопила нова криза
- У 43 з 83 російських регіонів витрати бюджетів перевищили доходи вперше за 10 років.
- Загальний дефіцит регіональних бюджетів становить 161 мільярд рублів, тоді як у 2024 році був профіцит 880 мільярдів рублів.
Росія відчуває значну кризу. Зокрема, в економічному секторі. Зараз можна побачити як зростає дефіцит у російському бюджеті, імовірно, він збільшуватиметься і надалі.
Як змінилась ситуація в російських регіонах?
Цьогоріч витрати бюджету у більшості російських регіонів значно перевищили доходи, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Читайте також Стало відомо, що станеться з монетами 1 та 2 гривні: в НБУ готуються до змін
Така ситуація склалася вперше щонайменше за 10 років. За підсумками перших 10 місяців цього року у 43 регіонах (з 83-х) витрати бюджетів перевищили доходи,
– наголошує розвідка.
Найгірші справи зараз у:
- Тюменській області, там дефіцит бюджету – 51 мільярд рублів;
- республіці Комі – 49 мільярдів рублів;
- Кемеровській області – 47 мільярдів рублів.
Зверніть увагу! 49 регіонах реальні бюджетні доходи з урахуванням інфляції виявилися нижчими, ніж за той же період у 2024.
Загальний дефіцит регіональних бюджетів склав – 161 мільярд рублів. Для порівняння, у минулі роки ситуація виглядала так:
- у 2024 році у регіонів був профіцит бюджету – 880 мільярдів рублів;
- у 2021 – 2023 роках він складав понад мільйон.
Загальний дефіцит бюджету Росії буде більшим ніж очікувалось. імовірно, він сягне 5,7 трильйона рублів, повідомляє російське ЗМІ "The Moscow Times".
Що відбувається в російській економіці загалом?
Нафтогазові доходи Росії відчутно скорочуються. На це впливають санкції, зокрема, обмеження, впроваджені США проти "Роснефті" та "Лукойла". Як показує статистика, російські доходи від нафти та газу лише за листопад знизились на понад 30%.
З 1 січня 2026 року в Росії зросте ПДВ до 22%. В результаті цього, податок стане одним з найбільших у світі. Завдяки таким змінам Кремль хотів зменшити бюджетний дефіцит. Проте, імовірно, ситуація навпаки може лише загостритись.