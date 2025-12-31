Такого не было в течение десятилетия: российские регионы охватил новый кризис
- В 43 из 83 российских регионов расходы бюджетов превысили доходы впервые за 10 лет.
- Общий дефицит региональных бюджетов составляет 161 миллиард рублей, тогда как в 2024 году был профицит 880 миллиардов рублей.
Россия испытывает значительный кризис. В частности, в экономическом секторе. Сейчас можно увидеть как растет дефицит в российском бюджете, вероятно, он будет увеличиваться и в дальнейшем.
Как изменилась ситуация в российских регионах?
В этом году расходы бюджета в большинстве российских регионов значительно превысили доходы, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Такая ситуация сложилась впервые по меньшей мере за 10 лет. По итогам первых 10 месяцев этого года в 43 регионах (из 83-х) расходы бюджетов превысили доходы,
– отмечает разведка.
Хуже всего дела сейчас в:
- Тюменской области, там дефицит бюджета – 51 миллиард рублей;
- республике Коми – 49 миллиардов рублей;
- Кемеровской области – 47 миллиардов рублей.
Обратите внимание! 49 регионах реальные бюджетные доходы с учетом инфляции оказались ниже, чем за тот же период в 2024.
Общий дефицит региональных бюджетов составил – 161 миллиард рублей. Для сравнения, в прошлые годы ситуация выглядела так:
- в 2024 году у регионов был профицит бюджета – 880 миллиардов рублей;
- в 2021 – 2023 годах он составлял более миллиона.
Общий дефицит бюджета России будет больше чем ожидалось. вероятно, он достигнет 5,7 триллиона рублей, сообщает российское СМИ "The Moscow Times".
Что происходит в российской экономике в целом?
Нефтегазовые доходы России ощутимо сокращаются. На это влияют санкции, в частности, ограничения, введенные США против "Роснефти" и "Лукойла". Как показывает статистика, российские доходы от нефти и газа только за ноябрь снизились более чем на 30%.
С 1 января 2026 года в России вырастет НДС до 22%. В результате этого, налог станет одним из крупнейших в мире. Благодаря таким изменениям Кремль хотел уменьшить бюджетный дефицит. Однако, вероятно, ситуация наоборот может только обостриться.