Такого не было в течение десятилетия: российские регионы охватил новый кризис

Россия испытывает значительный кризис. В частности, в экономическом секторе. Сейчас можно увидеть как растет дефицит в российском бюджете, вероятно, он будет увеличиваться и в дальнейшем.

Как изменилась ситуация в российских регионах?

В этом году расходы бюджета в большинстве российских регионов значительно превысили доходы, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Читайте также Стало известно, что произойдет с монетами 1 и 2 гривны: в НБУ готовятся к изменениям

Такая ситуация сложилась впервые по меньшей мере за 10 лет. По итогам первых 10 месяцев этого года в 43 регионах (из 83-х) расходы бюджетов превысили доходы,

– отмечает разведка.

Хуже всего дела сейчас в:

Тюменской области, там дефицит бюджета – 51 миллиард рублей;

республике Коми – 49 миллиардов рублей;

Кемеровской области – 47 миллиардов рублей.

Обратите внимание! 49 регионах реальные бюджетные доходы с учетом инфляции оказались ниже, чем за тот же период в 2024.

Общий дефицит региональных бюджетов составил – 161 миллиард рублей. Для сравнения, в прошлые годы ситуация выглядела так:

в 2024 году у регионов был профицит бюджета – 880 миллиардов рублей;

в 2021 – 2023 годах он составлял более миллиона.

Общий дефицит бюджета России будет больше чем ожидалось. вероятно, он достигнет 5,7 триллиона рублей, сообщает российское СМИ "The Moscow Times".

Что происходит в российской экономике в целом?